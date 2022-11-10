В Москве презентовали проект «Климатическая платформа»
В Москве прошел форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В течении двух дней, 18–19 октября, ведущие эксперты в области экологии, представители власти и научного сообщества дискутировали и проводили презентации по вопросам снижения выбросов парниковых газов, экологизации транспорта, быта, «зеленого» строительства.
Также состоялась презентация проекта правительства Москвы «Климатическая платформа». Новый проект является подобием социальной сети, где российские и международные эксперты могут делиться своими изысканиями, идеями, публиковать аналитические и научные статьи, обсуждать результаты научных исследований.
По словам замруководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгении Семутниковой, самые актуальные на сегодня темы, «касающиеся изменения климата, адаптации к ним, а также снижения выбросов парниковых газов, „зеленого“ строительства, модернизации промышленности, энергоэффективности, получат здесь самое широкое обсуждение».
Примечательно, что зарегистрироваться на «Климатической платформе» могут и специалисты в области климата, и любой заинтересованный человек.
Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний Светлана Бик пояснила, что ощущение объединения с единомышленниками дает огромные перспективы. По ее словам, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы позволяет каждому эксперту вносить свой вклад в позитивную картину мира.
Стоит отметить, что «Климатическая платформа» позволяет обсуждать актуальные темы круглый год, в то время как форум «Климатические диалоги» той же направленности идет лишь два дня.
Президент Лиги зеленых брендов, CEO и основатель экосистемы сервисов устойчивого развития +1 Анастасия Попова отметила, что сейчас «Климатическая платформа» двуязычна, но позже информация будет доступна не только на английском и русском языках, но, возможно, также и на китайском.
Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/v-moskve-prezentovali-proekt-klimaticheskaya-platforma
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