В Москве превысили сроки выполнения тестов на антитела

В Москве вырос срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу почти до недели, сообщило РИА Новости. Анализы, которые москвичи сдали еще в понедельник, до сих пор не готовы.

Москвичам не рекомендуют проходить тест на антитела перед вакцинацией

По словам собеседницы агентства, обычно результаты приходили через пару дней, однако их до сих пор нет. Клиника прислала клиентке письмо, в котором объяснила, что из-за резкого скачка спроса на тесты увеличилось время ожидания результата.

В клинике рассказали, что задействовали все мощности своих лабораторий. По словам врачей, эта ситуация носит для них исключительный характер.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:МоскваКоронавирусВрачи
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