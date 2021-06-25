В Москве превысили сроки выполнения тестов на антитела
В Москве вырос срок выполнения тестов на антитела к коронавирусу почти до недели, сообщило РИА Новости. Анализы, которые москвичи сдали еще в понедельник, до сих пор не готовы.
По словам собеседницы агентства, обычно результаты приходили через пару дней, однако их до сих пор нет. Клиника прислала клиентке письмо, в котором объяснила, что из-за резкого скачка спроса на тесты увеличилось время ожидания результата.
В клинике рассказали, что задействовали все мощности своих лабораторий. По словам врачей, эта ситуация носит для них исключительный характер.
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