В Москве преподавателя Бауманки арестовали из-за украинских песен

Чертановский районный суд города Москвы арестовал преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко по обвинению в пропаганде ненависти и вражды, следует из картотеки суда.

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Дело связано с размещением на странице в соцсетях украинских песен.

Адвокат Нестеренко Оскар Черджиев заявил РБК, что его подзащитный не согласен с решением суда, потому что украинские песни были просто добавлены в его аудио и видеозаписи. Правозащитник добавил, что защита планирует обжаловать решение об избрании меры пресечения.

Ранее Октябрьский районный суд города Иваново смягчил меру пресечения зампреду правительства Ивановской области, руководителю комплекса социальной сферы Ирине Эрмиш, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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