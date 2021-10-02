В Москве предупредили о звонках злодеев с предложением привязать QR-код к соцкартам

Власти Москвы предупредили граждан о действиях мошенников, которые по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от COVID-19 к социальным или банковским картам.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что QR-код является самостоятельным элементом. Он не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, сделавшего прививки от коронавируса.