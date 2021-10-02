В Москве предупредили о звонках злодеев с предложением привязать QR-код к соцкартам

Власти Москвы предупредили граждан о действиях мошенников, которые по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от COVID-19 к социальным или банковским картам.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что QR-код является самостоятельным элементом. Он не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, сделавшего прививки от коронавируса.

Телефонные мошенники выманили у жителя Курска 3 млн рублей

Отмечается, что сотрудники департамента и поликлиник не звонят гражданам с предложением привязать код к картам, такие звонки совершают только злоумышленники.

Ранее стало известно, что мошенники рассылают россиянам электронные письма под видом налоговой. Злоумышленники отправляют письма от имени службы. В посланиях они просят предоставить документы. Послания от лженалоговиков стали появляться с 29 сентября.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Мошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры