В Москве предупредили о звонках злодеев с предложением привязать QR-код к соцкартам
Власти Москвы предупредили граждан о действиях мошенников, которые по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от COVID-19 к социальным или банковским картам.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что QR-код является самостоятельным элементом. Он не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, сделавшего прививки от коронавируса.
Отмечается, что сотрудники департамента и поликлиник не звонят гражданам с предложением привязать код к картам, такие звонки совершают только злоумышленники.
Ранее стало известно, что мошенники рассылают россиянам электронные письма под видом налоговой. Злоумышленники отправляют письма от имени службы. В посланиях они просят предоставить документы. Послания от лженалоговиков стали появляться с 29 сентября.
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