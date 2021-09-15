Телефонные мошенники выманили у жителя Курска 3 млн рублей

Мошенники заполучили 3 млн рублей от жителя Курска. Злоумышленники представились полицейскими из столицы. Они рассказали, что расследуют преступную схему.

Во время телефонного звонка мужчине сообщили, что на его имя кто-то пытался оформить кредит. С ним общались в течении двух дней. В итоге потерпевший снял все свои сбережения, оформил микрокредит и перевёл деньги на указанные счета.

Уже позже мужчина понял, что его обманули. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиян атаковали телефонные мошенники из Прибалтики и Африки. Существует оборудование, позволяющее превращать номер звонящего по телефону в любые цифры и буквы, рассказал НСН Эльдар Муртазин.







