В Москве представили «цифрового двойника» будущего электродепо «Бирюлевское»

«Цифровой двойник» будущего электродепо «Бирюлевское» создан на российском программном обеспечении (ПО), рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, будущее электродепо «Бирюлевское» стало пилотным и одновременным одним из самых масштабных строительных проектов в области адаптации отечественного ПО для создания цифровой модели. В рамках реализации проекта специалисты разработали базу из порядка 12 тысяч элементов модели, в том числе вентиляции, системы отопления и кондиционирования, канализации и так далее. При переходе на отечественное ПО специалисты отметили возможность более удобного исправления каких-либо свойств элементов модели, добавил Загрутдинов.

Глава столичного строительного департамента отметил, что специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» при проектировании и строительстве часто обращаются к цифровым технологиям и передовому оборудованию. Так, с использованием цифровых инноваций были созданы Дворец Гимнастики Ирины Винер, ряд станций Большой кольцевой линии метро, а также провели реконструкцию большой спортивной арены «Лужники».

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы

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