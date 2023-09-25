В Москве представили более 100 проектов нового сезона ИРИ
Институт развития интернета представил в Москве более ста флагманских проектов, которые выйдут в сентябре 2023-декабре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ИРИ.
Презентацию посетили члены Наблюдательного совета, в том числе первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава президентского управления по общественным проектам Сергей Новиков, участники Продюсерского совета, а также блогеры, артисты и журналисты.
Как отметил гендиректор института Алексей Гореславский, ИРИ открыл новый этап и демонстрирует первые большие результаты нескольких лет совместной работы с индустрией.
«Главное – не количество представленных проектов, хотя и объем рынка важен, а синергия всех игроков: онлайн-платформ, продюсеров, авторов, власти. Совместными усилиями делается новый продукт, который, судя по количеству просмотров и цифрам онлайн-кинотеатров, интересен зрителю», — подчеркнул Гореславский.
В числе флагманских проектов — исторические, комедийные, семейные и детективные сериалы, образовательные и документальные программы, блогерские шоу. Кроме того, ИРИ выпустит анимационные и игровые проекты для детей и подростков, видеоигры, мультиформатный контент. С 2022 года институт поддержал более 900 проектов, некоторые из которых уже доступны в Сети, большая часть из них выйдет с сентября текущего до конца следующего года. Большинство из проектов приходится на контент в блогосфере (53%).
Так, среди новых проектов ИРИ шпионская драма «ГДР», драма «Слово пацана», сериал «Последний Богатырь. Наследие», драма «Челюскин. Первые», драмы «Столыпин» и «Адмирал Кузнецов», сериал «Царская прививка».
ИРИ также впервые представил линейку проектов для аудитории в возрасте 10-16 лет, в том числе фантастическую комедию «Недетское кино», детский детектив «Любопытная Варвара», продолжение скетч-шоу «#ШКЛТ», сериал «Политех».
Кроме того, планируется выпустить историческую игру ARPG «Смута» о событиях Смутного времени, проект с использованием VR и AR-технологий «МетаМосква», игру «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».
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