В Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования

«В 21:12 (мск) была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен», - сказал Артем Костырко.

Онлайн-голосование стартовало в четверг в 10:00 (мск). Формат предусматривает участие только жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 (мск) 27 июня явка составила 75%. Принято 879 654 бюллетеня. Электронная процедура завершится 30 июня в 20:00 (мск).

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

Итоги голосования будут подводить 1 июля.

