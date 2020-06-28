В Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования
Пресечена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
Он рассказал, что атака была организована через сервис наблюдателя. Намерение взломать систему зафиксировано в субботу вечером. По словам эксперта, сбоя в системе не произошло. Костырко заверил, что все голоса онлайн-избирателей будут учтены.
«В 21:12 (мск) была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности. Перерыва в голосовании не было, все голоса находятся в службе гарантированной доставки, то есть будут записаны в блокчейн. После того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к ноде наблюдателя будет восстановлен», - сказал Артем Костырко.
Онлайн-голосование стартовало в четверг в 10:00 (мск). Формат предусматривает участие только жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 20:14 (мск) 27 июня явка составила 75%. Принято 879 654 бюллетеня. Электронная процедура завершится 30 июня в 20:00 (мск).
Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.
Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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