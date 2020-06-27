Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%

В России явка на онлайн-голосование по внесению поправок в Конституцию страны составляет 70%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

По данным электронного штаба на утро 27 июня, В Москве и Нижегородской области, жители которых участвуют в этом формате голосования, за двое суток свое решение изъявили более 822 тысяч человек при 833 тысячах выданных бюллетеней.