Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%
В России явка на онлайн-голосование по внесению поправок в Конституцию страны составляет 70%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.
По данным электронного штаба на утро 27 июня, В Москве и Нижегородской области, жители которых участвуют в этом формате голосования, за двое суток свое решение изъявили более 822 тысяч человек при 833 тысячах выданных бюллетеней.
Отмечается, что всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 россиян, пишет Газета.ru.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию началось в стране с 25 июня и завершится 1 июля. Онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области длится с 25 по 30 июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
621 тыс.+6 800 / сут.
Умерли
8 781+176 / сут.
Выздоровели
384 тыс.+8 988 / сут.
- Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%
- Посольство РФ: Публикации NYT про Афганистан вызвали угрозы российским дипломатам
- Голландский прокурор назвал «несостоятельной» версию с истребителем в деле MH17
- Оперштаб: В Москве скончались 20 пациентов с COVID-19
- Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru