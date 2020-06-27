Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%

В России явка на онлайн-голосование по внесению поправок в Конституцию страны составляет 70%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

По данным электронного штаба на утро 27 июня, В Москве и Нижегородской области, жители которых участвуют в этом формате голосования, за двое суток свое решение изъявили более 822 тысяч человек при 833 тысячах выданных бюллетеней.

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Отмечается, что всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 россиян, пишет Газета.ru.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию началось в стране с 25 июня и завершится 1 июля. Онлайн-голосование для жителей Москвы и Нижегородской области длится с 25 по 30 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Поправки КонституцияНижегородская ОбластьМоскваГолосование
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