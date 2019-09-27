В Москве проживает самая старая жительница планеты

В Москве нашли самого старого человека в мире. Согласно данным пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области, самый пожилой пенсионер в нашей стране родился в 1900 году. Это женщина, которая зарегистрирована в районе Коптево на севере столицы, сообщает Москва 24. В настоящий момент ей 119 лет.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, официально самым старым человеком на планете считается японка Кане Танака из Фукуоки, возраст которой составляет 116 лет, пишет «Газета.ру».

По данным на 19 сентября 2019 года, в столице проживают 807 получающих пенсию граждан в возрасте 100 лет и старше, отмечает Ura.ru.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН развенчал слова главы Минздрава Вероники Скворцовой о долгой жизни россиян.







