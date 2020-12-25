В Москве появились измеряющие чистоту воздуха светофоры
Светофоры с датчиками измерения вредных выбросов в воздухе появились на улицах Москвы. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что новые светофоры отличаются от привычных квадратной формой и более широким функционалом. Так, сигнальное устройство сможет показывать не только световые, но и любые другие визуальные сигналы. Также на новых светофорах установлены камеры.
Новинки появились на 1-й Тверской-Ямской и Тестовской улицах, а также на улицах Сергея Макеева и З. и А. Космодемьянских. Кроме того, новый квадратный светофор установлен на Центральном проспекте в Зеленограде.
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