В Москве появились измеряющие чистоту воздуха светофоры

Светофоры с датчиками измерения вредных выбросов в воздухе появились на улицах Москвы. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что новые светофоры отличаются от привычных квадратной формой и более широким функционалом. Так, сигнальное устройство сможет показывать не только световые, но и любые другие визуальные сигналы. Также на новых светофорах установлены камеры.

Новинки появились на 1-й Тверской-Ямской и Тестовской улицах, а также на улицах Сергея Макеева и З. и А. Космодемьянских. Кроме того, новый квадратный светофор установлен на Центральном проспекте в Зеленограде.

