В Москве посудомойщицу из Кадетского корпуса обвинили в терроризме
Сотрудница Кадетского корпуса СК России Александра Житенко обвинена в участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Басманный суд Москвы арестовал Житенко 26 июля 2024 года. Позднее решение об ее заключении под стражу было признано законным.
Адвокат Житенко и сама обвиняемая настаивали на том, что доводы следствия не имеют достаточных оснований, и выступили против продления ареста.
Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следователя, ссылаясь на представленные материалы дела, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru