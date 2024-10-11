В Москве посудомойщицу из Кадетского корпуса обвинили в терроризме

Сотрудница Кадетского корпуса СК России Александра Житенко обвинена в участии в террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Басманный суд Москвы арестовал Житенко 26 июля 2024 года. Позднее решение об ее заключении под стражу было признано законным.