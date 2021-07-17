В Москве попрощались с солистом «Хора Турецкого» Борисом Горячевым

В столице простились с музыкантом Борисом Горячевым. Похороны солиста «Хора Турецкого» прошли на Троекуровском кладбище, передаёт Пятый канал. Он скончался 15 июля из-за осложнений на фоне COVID-19. Ему было 50 лет.

Траурное сообщение опубликовано на официальной странице Instagram коллектива. Музыкант солировал в хоре на протяжении двух десятков лет.

«3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», - говорится в сообщении.

Ранее в «Хоре Турецкого» рассказали, что Борис много значил для коллектива.



