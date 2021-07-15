Коронавирус забрал солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался в возрасте 50 лет в результате заболевания COVID-19. Траурное сообщение опубликовано на официальной странице Instagram коллектива. Он солировал в хоре на протяжении двух десятков лет.
«3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», - говорится в сообщении.
Как отмечают в «Хоте Турецкого», Борис много значил для коллектива, певец всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда попал в больницу, писал коллегам сообщения, что все будет хорошо!
«Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными!», - пообещали в коллективе.
У Бориса Горячева артиста остались супруга и двухлетняя дочь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Правительство направит более 200 млрд рублей на «школьные» выплаты россиянам
- Путин выразил соболезнования властям ФРГ в связи с наводнением
- Коронавирус забрал солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева
- В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда групп населения
- Антикоррупционное агентство Украины требует уволить главу «Нафтогаза»
- Минюст России включил восемь журналистов в реестр СМИ-иноагентов
- «Закрывайте по уголовке»: Кинчев раскритиковал власти Петербурга и обвинил их в двойных стандартах
- Генпрокуратура России признала нежелательной работу НПО «Проект «Медиа»
- Умер Петр Мамонов
- ФСБ России предотвратила теракт в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru