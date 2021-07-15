Коронавирус забрал солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался в возрасте 50 лет в результате заболевания COVID-19. Траурное сообщение опубликовано на официальной странице Instagram коллектива. Он солировал в хоре на протяжении двух десятков лет.

«3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы … И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», - говорится в сообщении.

Как отмечают в «Хоте Турецкого», Борис много значил для коллектива, певец всегда отличался позитивом и жизнерадостностью. Даже, когда попал в больницу, писал коллегам сообщения, что все будет хорошо!

«Боря, мы тут, на земле, тебя не подведём. Мы будем стараться сохранить твой подход к жизни и быть достойными!», - пообещали в коллективе.

У Бориса Горячева артиста остались супруга и двухлетняя дочь.