В Москве поощрили участников инновационного экологического проекта

Во вторник, 28 июня, в Москве прошло расширенное заседание Ученого совета Финансового университета при Правительстве РФ, на котором состоялась церемония награждения финалистов и победителей эколого-образовательного проекта «ReNature. Вернем природу в город». Участие в работе над ним принимали представители университета, студенты, а на экспертном уровне команды сопровождали кураторы.

Проект реализуется в столице при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) города Москвы на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм:

«В Ботаническом саду собрана огромная коллекция уникальных растений. Он также является полигоном для самых современных экологических проектов. Один из последних примеров – запуск проекта по восстановлению экосистемы старинного пруда при помощи биотехнологии эффективных микроорганизмов. Они способны поглощать вещества, непригодные для других форм жизни, например, переводить в безопасные соединения тяжелые металлы. Кроме того, несколько лет назад на территории «Аптекарского огорода» была запущена первая в стране среди садов и парков система сбора дождевой воды с крыш оранжерей. Именно этой водой поливают растения ботанического сада. В результаты удается экономить до 20% воды из питьевого водопровода».

Грамоты и благодарности участникам проекта от имени ведомства вручила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.

Заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова:

«Москва – город, который развивается на высоких скоростях. Сегодня модернизируются крупные промышленные предприятия с применением наилучших доступных технологий, все более «умным» и комфортным становится транспорт. Каждый год все больше объектов вводится в эксплуатацию по принципам «зеленого» строительства. Все это происходит на наших глазах. Главный вектор развития Москвы – это здоровый и комфортный город. Это приоритетные направления для любого мирового мегаполиса, где думают о здоровье и удобстве жителей. Важным условием для развития привлекательности городов, в том числе Москвы, является качество окружающей среды. В прошлом году была утверждена национальная таксономия «зеленых» проектов, которая включает критерии и требования проектов устойчивого развития. Это проекты, которые будут развивать не только промышленный потенциал, но и направлены на повышение качества окружающей среды. В них должны учитываться принципы осознанного инвестирования. На базе «Аптекарского огорода» созданы условия, которые позволяют разрабатывать проекты с применением природо-приближенных технологий и их реализовать. Мы поддерживаем такие инициативы, участие в них студентов».

Директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елена Кожадей:

«В проекте «ReNature. Вернем природу в город» участвовало 86 студентов из 9 вузов. Всего 8 команд. Они разрабатывали методические рекомендации по тому, как можно украсить наш город, как это делать экологично, как работать с различными видами пространств – теневыми, солнечными, водными, озеленять крыши. Студенты Финансового университета рассчитывали бюджет этих проектов. Данная инициатива способствует коллаборации вузов. Участники проекта получили доступ к международной экспертизе, возможности работать с профессионалами.

