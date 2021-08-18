В Москве полицейские пришли к зарегистрировавшимся на сайтах Навального

В Москве полицейские навестили тех, кто ранее зарегистрировался на сайтах Алексея Навального. Таких случаев около 20. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на правозащитников.

Представители правоохранительных органов посетили тех, чьи адреса оказались в базе данных, которую слили в сеть несколько дней назад. Речь идёт о пользователях, которые зарегистрировались на сайте «Умного голосования», и гражданах, перечислявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией, признанному в России экстремистской организацией.

Ранее российское посольство посоветовало Госдепу следить за правами человека в США. Американцам стоит обратить внимание на ситуацию внутри страны, а не критиковать Россию «за предполагаемые нарушения прав человека». С таким призывом выступило посольство РФ в Вашингтоне.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты следят за событиями вокруг предъявления новых обвинений оппозиционеру Алексею Навальному по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, пишет «Газета.ру».



