Российское посольство посоветовало Госдепу следить за правами человека в США
США стоит обратить внимание на ситуацию внутри страны, а не критиковать Россию «за предполагаемые нарушения прав человека». С таким призывом выступило посольство РФ в Вашингтоне.
«Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать Российскую Федерацию за предполагаемые нарушения прав человека. Между тем, США пора обратить внимание на внутреннюю ситуацию», — говорится в сообщении в Twitter посольства.
Дипмиссия предложила США «несколько рекомендаций», добавив к сообщению ссылку на доклад МИД России «О ситуации с правами человека в отдельных странах», отмечает Ura.ru. В документе говорится в том числе о нарушениях Вашингтоном прав человека «как внутри страны, так и за её пределами».
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты следят за событиями вокруг предъявления новых обвинений оппозиционеру Алексею Навальному по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, пишет Газета.ру.
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