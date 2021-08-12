Российское посольство посоветовало Госдепу следить за правами человека в США

США стоит обратить внимание на ситуацию внутри страны, а не критиковать Россию «за предполагаемые нарушения прав человека». С таким призывом выступило посольство РФ в Вашингтоне.

«Официальный представитель Госдепартамента продолжает критиковать Российскую Федерацию за предполагаемые нарушения прав человека. Между тем, США пора обратить внимание на внутреннюю ситуацию», — говорится в сообщении в Twitter посольства.

Дипмиссия предложила США «несколько рекомендаций», добавив к сообщению ссылку на доклад МИД России «О ситуации с правами человека в отдельных странах», отмечает Ura.ru. В документе говорится в том числе о нарушениях Вашингтоном прав человека «как внутри страны, так и за её пределами».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты следят за событиями вокруг предъявления новых обвинений оппозиционеру Алексею Навальному по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, пишет Газета.ру.

