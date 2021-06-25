В Москве пока не собираются вводить QR-коды на общественном транспорте

В Москве на сегодняшний день не рассматривают возможность введения режима QR-кодов для пользования городским транспортом, а также для посещения фитнес-клубов и парикмахерских, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день введения QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», - сказала Ракова в интервью «Первому каналу», отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, самые рискованные контактные сферы распространения коронавируса - это кафе, рестораны и концерты, поскольку люди там долго находятся в небольшом пространстве.