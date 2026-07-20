В России вполне могут запретить микронаушники, в продаже такие устройства все равно будут, нести ответственность будут сами пользователи, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Рособрнадзор обсудит с силовыми структурами запрет торговли микронаушниками. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Он назвал микронаушники серьезной бедой и вызовом для системы: этот инструмент не несет пользы ни для отраслей экономики, ни для обычных граждан в РФ. По словам Музаева, реклама микронаушников является приманкой для выпускников, которые пытаются использовать устройства на экзаменах. Муртазин рассказал, что будет в таком случае.

«Я думаю, что вполне могут принять такой закон. Микрокамеры и прочие вещи – это скрытое наблюдение, подобные устройства у нас уже запрещены. Популярные среди блогеров очки со встроенной камерой запрещенным оборудованием не признали, так как они показывают, что ведется съемка. Это сомнительно, конечно, но пока их не запрещают. Если говорить про микронаушники, они не запрещены. Если появится запрет, его с легкостью можно объяснить. При этом в продаже такие устройства все равно будут, нести ответственность будут сами пользователи, за покупку и использование. Такие наушники нельзя заметить невооруженным глазом, их можно подавлять, считать их сложно, это сложное оборудование», - рассказал он.

При наличии смартфона школьник сможет списывать на ЕГЭ и без доступа к Интернету, потому применение глушилок – не лучший способ борьбы с нарушениями на экзаменах, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

