В Подмосковье могут ввести доступ в общественный транспорт только по QR-коду

В Московской области вводятся новые ограничительные меры, связанные с коронавирусом, которые могут распространиться и на пользование общественным транспортом, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Минздравом Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля. А это допуск к пользованию услугами общественного транспорта только жителей Подмосковья, имеющих QR-код», - сообщила журналистам зампредседателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Речь идет о доступе в транспорт только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от коронавируса жителям региона.

Во вторник стало известно о новых антиковидных мерах, введенных в Московской области. В частности, С 24 июня в Подмосковье фудкорты и сезонные летние кафе не смогут принимать посетителей, им будет разрешено только доставлять заказы и обслуживать клиентов на вынос. Аналогичные ограничения вводятся для всех предприятий общепита в области с 28 июня.

