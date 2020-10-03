В Москве похоронили Максима Марцинкевича

«Попрощаться пришли близкие, соратники и поклонники Тесака — всего, по нашим данным, около 2,5 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отец Марцинкевича уверен в убийстве сына - при осмотре тела он заметил укол и следы насилия.

Напомним, тело самого Тесака нашли 16 сентября в одиночной камере СИЗО, там же обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что он не хочет доставлять неприятности администрации изолятора и просит передать девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две – сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.

«В течение последних трех месяцев его пытали и требовали от него признательных показаний. Я подозреваю, что эти люди продолжили свои действия и перестарались, а впоследствии сделали эту бездарную грошевую инсценировку с этой запиской, которую, наверное, заставили написать заранее. Либо это сознательное действие», - рассказал Михальчик.

