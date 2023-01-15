В Москве погиб мужчина от взрыва петарды

В Москве мужчина погиб в результате взрыва петарды, сообщает пресс-служба столичного СК.

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Это произошло в Тимирязевском парке на севере Москвы. Там было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Как оказалось, он вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду.

При запуске мужчина получил смертельную травму. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства.

Ранее злоумышленник бросил петарду в банкомат у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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