В Москве погиб мужчина от взрыва петарды

Это произошло в Тимирязевском парке на севере Москвы. Там было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Как оказалось, он вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду.

При запуске мужчина получил смертельную травму. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства.

Ранее злоумышленник бросил петарду в банкомат у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

