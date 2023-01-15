В Москве погиб мужчина от взрыва петарды
В Москве мужчина погиб в результате взрыва петарды, сообщает пресс-служба столичного СК.
Это произошло в Тимирязевском парке на севере Москвы. Там было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Как оказалось, он вместе с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду.
При запуске мужчина получил смертельную травму. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства.
Ранее злоумышленник бросил петарду в банкомат у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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