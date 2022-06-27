В Санкт-Петербурге туристке из Подмосковья петардой пробило грудь
Петербургская полиция задержала мужчину, по вине которого у Казанского собора пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербурга.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл вечером 26 июня. Уроженец Вологодской области, 1981 года рождения, запустил петарду, которая попала в женщину 1962 года рождения.
Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у неё проникающее ранение грудной клетки. Состояние женщины оценивается, как тяжёлое, её поместили в шоковую реанимацию.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавили в полиции.
Ранее в Колумбии в результате обрушения трибуны во время корриды пострадали 322 человека, сообщает RT.
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