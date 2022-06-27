В Санкт-Петербурге туристке из Подмосковья петардой пробило грудь

В сообщении говорится, что инцидент произошёл вечером 26 июня. Уроженец Вологодской области, 1981 года рождения, запустил петарду, которая попала в женщину 1962 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у неё проникающее ранение грудной клетки. Состояние женщины оценивается, как тяжёлое, её поместили в шоковую реанимацию.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавили в полиции.

Ранее в Колумбии в результате обрушения трибуны во время корриды пострадали 322 человека, сообщает RT.

