В Москве подвели итоги работы проекта «Активный гражданин» за семь лет
Более пяти миллионов пользователей, свыше 150 миллионов собранных мнений и 3,4 тысячи реализованных решений — таков итог семилетней работы проекта «Активный гражданин», заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Это впечатляющий показатель и заслуга каждого участника проекта. Своей активностью и инициативностью вы помогаете делать лучше дворы и улицы, кварталы и целые районы, а с ними и весь наш город», — отметила Сергунина.
Она также подчеркнула, что за сухими статистическими данными стоят современные электронные услуги и сервисы, общегородские культурные и образовательные программы, благоустроенные улицы, отремонтированные библиотеки и поликлиники. Все это повышает качество жизни и преображают столицу.
Проект «Активный гражданин» начал свою работу в мае 2014 года. Его задача — привлечение жителей к управлению городом с помощью голосований и опросов. За участие в жизни города с помощью «Активного гражданина» жители получают баллы и могут обменивать их на полезные подарки и сувениры. Со временем появилась возможность тратить баллы на пополнение карты «Тройка». В прошлом году добавилась опция, благодаря которой можно перечислять баллы на благотворительность.
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