В проекте «Активный гражданин» появился специальный раздел для детей
Специальный раздел, посвященный детям, появился в проекте «Активный гражданин», сообщили столичные власти. Теперь юные москвичи могут смотреть и слушать рассказы и сказки, которые читают известные актеры, журналисты и блогеры, а также скачать раскраски для рисования.
В разделе уже можно найти сказку «Теремок», которую прочитал актер театра и кино, участник «Квартета И» Камиль Ларин, а также сказку «Дочурка Груффало», рассказанную телеведущим Никитой Пименовым. К тому же для детей придумали комиксы для чтения, в которых герои исследуют город, отправляются на интересные экскурсии, разгадывают головоломки.
По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие цифровых проектов правительства Москвы Александра Пищелко, электронные проекты и сервисы, в число которых и входит проект «Активный гражданин», охватывают многие сферы: культура, транспорт, медицина, образование, досуг, безопасность и многое другое.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Песков: снижение напряженности на Донбассе - не повод для успокоения
- Минздрав заявил, что россияне стали меньше пить и курить
- Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 22 апреля
- МВД раскрыло статистику по «зацепингу» в ЦФО
- Мурашко рассказал, отчего в основном умирают россияне
- Лукашенко и Путин договорились встретиться в апреле
- СМИ сообщили о захвате заложников в филиале Банка Грузии в Тбилиси
- Первая партия вакцины Pfizer прибыла на Украину
- Посол Великобритании прибыла в российский МИД
- Первые партии вакцины «Ковивак» отправили в российские регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru