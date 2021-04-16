В проекте «Активный гражданин» появился специальный раздел для детей

Специальный раздел, посвященный детям, появился в проекте «Активный гражданин», сообщили столичные власти. Теперь юные москвичи могут смотреть и слушать рассказы и сказки, которые читают известные актеры, журналисты и блогеры, а также скачать раскраски для рисования.

В разделе уже можно найти сказку «Теремок», которую прочитал актер театра и кино, участник «Квартета И» Камиль Ларин, а также сказку «Дочурка Груффало», рассказанную телеведущим Никитой Пименовым. К тому же для детей придумали комиксы для чтения, в которых герои исследуют город, отправляются на интересные экскурсии, разгадывают головоломки.

По словам руководителя ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие цифровых проектов правительства Москвы Александра Пищелко, электронные проекты и сервисы, в число которых и входит проект «Активный гражданин», охватывают многие сферы: культура, транспорт, медицина, образование, досуг, безопасность и многое другое.

