В Москве подвели итоги конкурса «Цифровая журналистика 2025»

В Москве определили победителей конкурса «Цифровая журналистика 2025» в 11 номинациях. Он проводится в столице с 2023 года среди журналистов, освещающих темы информационных технологий. В этом году на участие в конкурсе подали более 2,3 тыс. заявок из всех регионов страны. Всего же за три года в нём приняли участие свыше 7,5 тыс. журналистов федеральных и региональных СМИ.

Главный приз в номинации «Лучший аналитический IT-материал» жюри присудило автору «Известий» Елене Собковой за материал «Безграничная глубинка: как цифровизация поможет возродить деревни». В других номинациях победили сотрудники изданий «Газета.Ru», «Московский Комсомолец», «Российская газета». и других.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что конкурс «Цифровая журналистика 2025» стал значимой площадкой для укрепления качества освещения цифровой повестки в российских медиа.

