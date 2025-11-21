В Москве подвели итоги конкурса «Цифровая журналистика 2025»
В Москве определили победителей конкурса «Цифровая журналистика 2025» в 11 номинациях. Он проводится в столице с 2023 года среди журналистов, освещающих темы информационных технологий. В этом году на участие в конкурсе подали более 2,3 тыс. заявок из всех регионов страны. Всего же за три года в нём приняли участие свыше 7,5 тыс. журналистов федеральных и региональных СМИ.
Главный приз в номинации «Лучший аналитический IT-материал» жюри присудило автору «Известий» Елене Собковой за материал «Безграничная глубинка: как цифровизация поможет возродить деревни». В других номинациях победили сотрудники изданий «Газета.Ru», «Московский Комсомолец», «Российская газета». и других.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что конкурс «Цифровая журналистика 2025» стал значимой площадкой для укрепления качества освещения цифровой повестки в российских медиа.
