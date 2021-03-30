В Москве подвели итоги хакатона для разработчиков и стартапов в туротрасли
Финал второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack прошел в столице. Участниками соревнования стали 60 команд, которые в течение 30 часов решали задачи туристических сервисов и компаний. Жюри выбрало 10 победителей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что участие в хакатоне помогает разработчикам привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов. Сергунина добавила, что цифровые решения лежат в основе практически любого туристического продукта.
Зрители в зале выбрали обладателя дополнительного приза среди 10 финалистов. Команда Mountain Heads получила сертификат на путешествие от Ruspass. Организатором мероприятия стал комитет по туризму Москвы.
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