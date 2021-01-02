В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Одна поездка по карте «Тройка» без записанных на нее абонементов поднялась в цене с 40 до 42 рублей, при поездке «90 минут» - с 62 до 65 рублей. Проезд по банковской карте тоже подорожал - 46 рублей вместо 44 за одну поездку.

Без изменений остались тарифы на безлимитные билеты на все виды общественного транспорта на 365 дней (19500 рублей) и 90 дней (5430 рублей). Безлимитный билет на одни сутки стал дороже – 240 рублей вместо 230 рублей, на трое суток - 455 рублей вместо 438 рублей, на 30 дней – 2245 против прежних 2170 рублей. Билет на 60 поездок подорожал на 100 рублей - до 2070 рублей.

Льготные проездные на метро и МЦД для школьников и студентов на месяц выросли в цене - с 405 до 415 рублей, на три месяца - с 1215 до 1245 рублей. Школьный и студенческий проездной на месяц на наземном транспорте подорожал на 5 рублей - до 270 рублей.

Также известно, что для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии утренние 50-процентные скидки на проезд сохраняются.

