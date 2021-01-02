В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Поездки в общественном транспорте Москвы со 2 января подорожали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта столицы.
Разовый билет «Единый», популярный у приезжих и туристов, подорожал с 57 до 60 рублей, а на две поездки - со 114 до 120 рублей.
Одна поездка по карте «Тройка» без записанных на нее абонементов поднялась в цене с 40 до 42 рублей, при поездке «90 минут» - с 62 до 65 рублей. Проезд по банковской карте тоже подорожал - 46 рублей вместо 44 за одну поездку.
Без изменений остались тарифы на безлимитные билеты на все виды общественного транспорта на 365 дней (19500 рублей) и 90 дней (5430 рублей). Безлимитный билет на одни сутки стал дороже – 240 рублей вместо 230 рублей, на трое суток - 455 рублей вместо 438 рублей, на 30 дней – 2245 против прежних 2170 рублей. Билет на 60 поездок подорожал на 100 рублей - до 2070 рублей.
Льготные проездные на метро и МЦД для школьников и студентов на месяц выросли в цене - с 405 до 415 рублей, на три месяца - с 1215 до 1245 рублей. Школьный и студенческий проездной на месяц на наземном транспорте подорожал на 5 рублей - до 270 рублей.
Также известно, что для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии утренние 50-процентные скидки на проезд сохраняются.
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