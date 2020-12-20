Парковки в Москве будут бесплатными на новогодних каникулах

Парковки в Москве будут бесплатными c 1 по 9 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Бесплатными станут и парковки - c 1 по 9 января. В новогоднюю ночь будут ходить 59 маршрутов наземки. А в рождественскую ночь с 6 на 7 января для вас будут ходить 182 маршрута наземного транспорта, большая часть проработает до 3 часов ночи 7 января», - уточнил чиновник.

Ранее Лискутов рассказал, что поезда метро и МЦК также будут бесплатно перевозить пассажиров в новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

