Парковки в Москве будут бесплатными на новогодних каникулах
Парковки в Москве будут бесплатными c 1 по 9 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Бесплатными станут и парковки - c 1 по 9 января. В новогоднюю ночь будут ходить 59 маршрутов наземки. А в рождественскую ночь с 6 на 7 января для вас будут ходить 182 маршрута наземного транспорта, большая часть проработает до 3 часов ночи 7 января», - уточнил чиновник.
Ранее Лискутов рассказал, что поезда метро и МЦК также будут бесплатно перевозить пассажиров в новогоднюю ночь - с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.
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