В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
Проезд на общественном транспорте подорожал в Москве, новые тарифы действуют в столице с 20 мая.
Ранее департамент транспорта города анонсировал корректировку тарифов на проезд «для дальнейшей эффективной работы транспортной системы».
Теперь разовая поездка по карте «Тройка» подорожает до 57 рублей, проезд в городском транспорте по банковским картам обойдется в 70 рублей, по биометрии — в 53 рубля.
«Безлимитный "Единый" проездной на 30 дней... стоит 2 870 рублей. С выездом в пригород еще дороже — 3 450 рублей», — пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru