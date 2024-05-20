В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Ранее департамент транспорта города анонсировал корректировку тарифов на проезд «для дальнейшей эффективной работы транспортной системы».

Теперь разовая поездка по карте «Тройка» подорожает до 57 рублей, проезд в городском транспорте по банковским картам обойдется в 70 рублей, по биометрии — в 53 рубля.

«Безлимитный "Единый" проездной на 30 дней... стоит 2 870 рублей. С выездом в пригород еще дороже — 3 450 рублей», — пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

