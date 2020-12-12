В Москве подорожает проезд в общественном транспорте
В мэрии Москвы анонсировали рост цен на проезд в общественном транспорте на уровне инфляции. Об этом сообщает «интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.
«Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения. А по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет», - поообещал столичный чиновник.
Он пояснил, что вопрос о тарифах на проезд члены правительства Москвы обсудят в ближайшее время.
Ранее в субботу стало известно, что в новогодние праздники в столице парковки станут бесплатными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru