В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

«Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения. А по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет», - поообещал столичный чиновник.

Он пояснил, что вопрос о тарифах на проезд члены правительства Москвы обсудят в ближайшее время.

Ранее в субботу стало известно, что в новогодние праздники в столице парковки станут бесплатными.

