В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

В мэрии Москвы анонсировали рост цен на проезд в общественном транспорте на уровне инфляции. Об этом сообщает «интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.

Названо расположение камер в Москве, фиксирующих непристегнутый ремень водителя

«Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения. А по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет», - поообещал столичный чиновник.

Он пояснил, что вопрос о тарифах на проезд члены правительства Москвы обсудят в ближайшее время.

Ранее в субботу стало известно, что в новогодние праздники в столице парковки станут бесплатными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодорожаниеОбщественный ТранспортМосква
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