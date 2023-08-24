В Москве подготовлены десять нормативных документов в области ТИМ

Все договоры на проектирование объектов городского заказа в столице реализуются с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума.

«При строительстве объектов мы также применяем модель, в дальнейшем планируем применять её для формирования цифровых двойников отдельных объектов и целого города», - рассказал глава департамента.

По его словам, для выполнения данных задач в 2022-2023 годах выпущено десять нормативных документов регламентирующих ТИМ. Среди них: «Методика формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства», «Правила работы в среде общих данных» и другие.

Кроме того, были разработаны две инструкции по работе с библиотекой компонентов ЦИМ и работе в среде общих данных, два регламента по формированию проверок на коллизии и приемку выполненных работ по наземному лазерному сканированию объектов капитального строительства.



