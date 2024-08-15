В Москве под домашний арест отправили экс-главного специалиста Мосжилинспекции

Бывший главный специалист столичной Государственной жилищной инспекции Алсу Курбанова Басманным судом Москвы отправлена под домашний арест по подозрению в получении взяток, сообщает РИА Новости.

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По данным следствия, она получила три взятки за незаконное действие или бездействие.

Вину Курбанова не признала. В случае если суд признает её виновной, чиновнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее суд арестовал мэра Инты в Коми за должностное преступление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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