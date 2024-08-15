В Москве под домашний арест отправили экс-главного специалиста Мосжилинспекции

По данным следствия, она получила три взятки за незаконное действие или бездействие.

Вину Курбанова не признала. В случае если суд признает её виновной, чиновнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее суд арестовал мэра Инты в Коми за должностное преступление, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

