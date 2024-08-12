Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму и убийствах

Бывшему мэру Кизилюрта и экс-министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. Об этом объявлено на заседании Басманного районного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ареста фигуранта дела.

Ранее Магомедов был взят под стражу по делу о растрате в особо крупном размере. Как сообщает «Свободная пресса», обвинение по данной статье также остаётся в силе. Крое того, экс-чиновнику вменили статью «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия», передает ТАСС.