Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму и убийствах
Бывшему мэру Кизилюрта и экс-министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову предъявлены обвинения в содействии терроризму и убийстве. Об этом объявлено на заседании Басманного районного суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ареста фигуранта дела.
Ранее Магомедов был взят под стражу по делу о растрате в особо крупном размере. Как сообщает «Свободная пресса», обвинение по данной статье также остаётся в силе. Крое того, экс-чиновнику вменили статью «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия», передает ТАСС.
По делу о растрате также проходи обвиняемым бывший руководитель управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Обоим срок содержания в следственном изоляторе продлили до 3 октября. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», заседание суда прошло в закрытом режиме.
Магомедова и Махачева задержали 2 октября 2023 года. В ходе обысков у бывшего главы Минспорта республики было изъято большое количество оружия. Кроме того, силовики обнаружили ящики с черной икрой, драгоценности, денежные средства и паспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru