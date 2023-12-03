В Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков

К 18:00 в столице выпало 10 мм осадков. Это на 0,6 мм больше, чем в 1980 году, уточнил синоптик.

«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным», - отметил специалист.

Больше всего осадков выпало в центре Москвы.

Накануне в столичных аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов из-за непогоды, передает «Радиоточка НСН».

