В Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков
В воскресенье, 3 декабря, в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
К 18:00 в столице выпало 10 мм осадков. Это на 0,6 мм больше, чем в 1980 году, уточнил синоптик.
«За всю историю наблюдений за погодой в столице 3 декабря еще никогда не было столь снежным», - отметил специалист.
Больше всего осадков выпало в центре Москвы.
Накануне в столичных аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов из-за непогоды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru