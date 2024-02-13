В Москве по программе реновации с начала года был снесен 21 дом

С начала 2024 года в рамках программы реновации был снесен 21 расселенный дом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации продолжает набирать обороты. С начала текущего года в столице завершен демонтаж 21 расселенного дома», - сказал Бочкарев.

На их месте запланировано строительство нового жилья, а также обустройство необходимой инфраструктуры.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил высокий уровень темпов сноса домов. В прошлом году было демонтировано более 200 зданий. Властям важно поддерживать темпы демонтажа, так как от этого в том числе «зависит выполнение намеченных планов по обеспечению переселения», добавил он.

