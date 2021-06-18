В Москве по делу о крупной растрате задержали завкафедрой в РАНХиГС

Следователи задержали бывшего заместителя председателя Центрально Банка, заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что задержан был бизнесмен Максим Пальчун. Обоих обвиняют в совершении преступления по статье уголовного кодекса о растрате и хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Политические репрессии? Задержание депутата Резника связали с выборами в Госдуму

Собеседник отметил, что на данный момент проводятся следственные действия.

По статье 160 УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили журналистам в петербургском главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:РастратаЗадержание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры