В Москве по делу о крупной растрате задержали завкафедрой в РАНХиГС
Следователи задержали бывшего заместителя председателя Центрально Банка, заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также сообщается, что задержан был бизнесмен Максим Пальчун. Обоих обвиняют в совершении преступления по статье уголовного кодекса о растрате и хищении чужого имущества в особо крупном размере.
Собеседник отметил, что на данный момент проводятся следственные действия.
По статье 160 УК РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили журналистам в петербургском главном следственном управлении Следственного комитета РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru