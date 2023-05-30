В Москве перекрыли движение по улице Удальцова до улицы Михаила Певцова
В Москве перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщили в столичном дептрансе.
До этого СМИ сообщили, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Это связано с атакой беспилотников. На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».
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