В Москве перекрыли движение по улице Удальцова до улицы Михаила Певцова

В Москве перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщили в столичном дептрансе.

До этого СМИ сообщили, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Это связано с атакой беспилотников. На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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