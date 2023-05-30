В Москве перекрыли движение по улице Удальцова до улицы Михаила Певцова

В Москве перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, сообщили в столичном дептрансе.

До этого СМИ сообщили, что сигналы спутниковой навигации глушат в Москве. Это связано с атакой беспилотников. На сбои в работе GPS жалуются столичные таксисты и водители.