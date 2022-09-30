В Москве перекроют центральные улицы и набережные
30 сентября в центре Москвы перекроют движение автомобилей, сообщает городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
С 6 часов будет закрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая. Также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск.
С 10 часов — движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных. А также на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке.
С 13 часов — движение на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.
С 14 часов в Москве перекроют проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде.
В департаменте допустили дополнительные ограничения.
Напомним, депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие с участием президента Владимира Путина, которое состоится в Кремле 30 сентября. Какое именно мероприятие состоится в Кремле, не уточняется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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