Депутатов Госдумы пригласили в пятницу на мероприятие с участием Путина

Депутатам Госдумы разослали приглашения на мероприятие с участием президента Владимира Путина, которое состоится в Кремле 30 сентября. Об этом сообщил парламентарий от КПРФ Денис Парфенов.

Песков не смог подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием Президента России В.В. Путина», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Какое именно мероприятие состоится в Кремле, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что 30 сентября Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДепутатыГосдумаВладимир Путин
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