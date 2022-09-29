Депутатов Госдумы пригласили в пятницу на мероприятие с участием Путина

«Депутатам Государственной Думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием Президента России В.В. Путина», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Какое именно мероприятие состоится в Кремле, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что 30 сентября Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию.

