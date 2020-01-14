В Москве пациентам открыли доступ к медкартам

У жителей Москвы с 14 января появилась возможность получить доступ к своим электронным медицинским картам. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Услуга пока работает в тестовом режиме.

Электронная медицинская карта (ЭМК) заводится автоматически при первом посещении поликлиники. До сих пор доступ к ним имели только медицинские работники.

Начиная с середины января оформить доступ к собственной электронной медицинской карте и карте своих детей смогут пациенты старше 15 лет с московским полисом ОМС, рассказал столичный градоначальник. Это можно сделать в личном кабинете на портале mos.ru: нужно указать паспортные данные, серию и номер полиса ОМС, прикрепить цветную фотографию с паспортом в руке и ввести номер мобильного телефона.

В ЭМК можно будет посмотреть протоколы осмотра врачей с 2017 года, а также результаты анализов, исследований и выписные эпикризы из больниц с 2019 года. Как уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все исследования пациентов с 2020 года будут автоматически фиксироваться в карте.

В будущем пациенты московских поликлиник смогут сами вносить данные в ЭМК, в том числе и о визитах к врачам частных клиник.

По словам Собянина, в Москве создано уже более 10 миллионов электронных медицинских карт. Решение городского правительства открыть доступ к ЭМК поддержали пользователи «Активного гражданина»: «за» высказался 81% участников опроса.

