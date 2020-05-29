В Москве озвучили сроки открытия общепита

Сроки следующего этапа Немерюк не уточнил.

По словам столичного чиновника, сегодня уже прорабатываются вопросы того, как будут открываться места общественного питания. Немерюк отметил, что реализовать санитарные требования в кафе и ресторанах сложнее, чем в непродовольственных магазинах.

Напомним, места общественного питания сегодня в Москве работают только на вынос в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня.

