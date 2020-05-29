В Москве озвучили сроки открытия общепита
Кафе, рестораны, бары и другие места общественного питания начнут работать со следующего этапа снятия ограничений. Как пишет РБК, об этом в эфире «Россия 24» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Сроки следующего этапа Немерюк не уточнил.
По словам столичного чиновника, сегодня уже прорабатываются вопросы того, как будут открываться места общественного питания. Немерюк отметил, что реализовать санитарные требования в кафе и ресторанах сложнее, чем в непродовольственных магазинах.
Напомним, места общественного питания сегодня в Москве работают только на вынос в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня.
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