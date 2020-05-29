В Москве озвучили сроки открытия общепита

Кафе, рестораны, бары и другие места общественного питания начнут работать со следующего этапа снятия ограничений. Как пишет РБК, об этом в эфире «Россия 24» заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Сроки следующего этапа Немерюк не уточнил.

По словам столичного чиновника, сегодня уже прорабатываются вопросы того, как будут открываться места общественного питания. Немерюк отметил, что реализовать санитарные требования в кафе и ресторанах сложнее, чем в непродовольственных магазинах.

Напомним, места общественного питания сегодня в Москве работают только на вынос в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. Режим самоизоляции в столице продлен до 14 июня.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РесторанКафеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры