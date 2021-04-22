В Москве ожидаются ночные заморозки

В Москве в ближайшие дни будет прохладная погода с дождями и заморозками. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает РИА Новости.

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По словам синоптика, жителей Москвы ждут ночные заморозки. Тепло вернется не раньше следующего четверга или пятницы. По данным "Фобоса", температура днем не будет выше 12-14 градусов тепла.

Кроме того, как отмечает Леус, в начале мая в Москве также будет наблюдаться похолодание. Холодный фронт накроет столицу первого мая.

Ранее в четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Подобные погодные условия могут затянуться до вечера пятницы 23 апреля. По информации метеорологов, порывы ветра в достигают 17 м/с.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗаморозкиПрогноз ПогодыПогода В Москве
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