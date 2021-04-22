В Москве ожидаются ночные заморозки
В Москве в ближайшие дни будет прохладная погода с дождями и заморозками. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает РИА Новости.
По словам синоптика, жителей Москвы ждут ночные заморозки. Тепло вернется не раньше следующего четверга или пятницы. По данным "Фобоса", температура днем не будет выше 12-14 градусов тепла.
Кроме того, как отмечает Леус, в начале мая в Москве также будет наблюдаться похолодание. Холодный фронт накроет столицу первого мая.
Ранее в четверг Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Подобные погодные условия могут затянуться до вечера пятницы 23 апреля. По информации метеорологов, порывы ветра в достигают 17 м/с.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Три полицейских задержаны в Москве за взятку в 12 млн рублей
- Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 874 тыс.
- Главы ЛНР и ДНР захотели встретиться с Зеленским в Донбассе
- В Петербурге два человека погибли в ДТП
- Гафт посмертно получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
- Порошенко: Россия захватила Азовское море
- СБУ задержала «агента ФСБ»
- В России утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
- СМИ: Три матча Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru