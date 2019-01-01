В Москве ожидается до 23 градусов тепла

Облачная с прояснениями погода и до 23 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье 27 апреля, сообщает портал «Метеоновости».

Во второй половине дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, по области - до плюс 23 градусов. Ветер юго-западный умеренный.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, сообщает Агентство «Москва».

По народному календарю, сегодня Мартын Лисогон. По приметам охотников, в этот день лисицы переселяются из старых в новые норы.

