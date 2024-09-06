В Москве отражено шесть хакерских атак на систему онлайн-голосования

Хакеры совершили не менее шести попыток атак на систему дистанционного электронного голосования российской столицы на выборах в Мосгордуму и некоторые муниципалитеты. Все действия злоумышленников благополучно нейтрализованы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Он подчеркнул, что ни одна из этих попыток вмешательства в голосование не повлияла на выдачу электронных бюллетеней, а также на функционирование системы в целом. ДЭГ на московских выборах работает в штатном режиме.