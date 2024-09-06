Общественный штаб: Выборы в Москве начались в штатном режиме
Все избирательные участки, в которых в 8 утра стартовали выборы депутатов Московской городской Думы (МГД), открылись в штатном режиме, рассказал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве, глава Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв.
По его словам, за работой участков избирательных комиссии (УИК) ведется круглосуточное наблюдение. В этом году за выборами будут следить более 12 тысяч наблюдателей, 49% из которых - молодые люди до 35 лет, еще 26% - горожане от 35 до 50 лет и 25% - москвичи старше 50 лет.
Москвичи могут проголосовать онлайн, с помощью терминалов электронного голосования или бюллетеней. Находящиеся на лечении в стационарах и проходящие воинскую службу также смогут участвовать в голосовании.
Выборы депутатов пройдут 6 – 8 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru