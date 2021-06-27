В Москве отпустили часть задержанных на митинге против обязательной вакцинации

По его словам, всего задержали восемь человек. В центре москвы днем 26 июня были задержаны несколько человек, в том числе глава фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин. На него составили протокол о нарушении самоизоляции и отпустили из отделения полиции.

Как сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, она разберется в ситуации с задержаниями на встрече противников вакцинации.

Тем временем, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил против обязательной вакцинации россиян от COVID-19. Он отметил, что россиян необходимо уговаривать привиться, но не заставлять.

