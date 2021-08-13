Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников

Власти Москвы отменяют обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников столичных организаций на дистанционный режим работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Изменения коснутся и работников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями, отмечает телеканал «360».

«В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций», — написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Также работодателям напомнили о требовании проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать лиц с признаками ОРВИ к месту работы.

Кроме того, в Москве перестанут действовать все ограничения на посещение зоопарков.

Как отметил Собянин, в городе улучшается ситуация с распространением коронавируса: число госпитализаций уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с пиковым значениями июня, более 4,5 млн человек за неделю сделали прививку от COVID-19.

По словам градоначальника, «в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни». Однако в столице сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения на посещение театров, концертов и кино, а также требование о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Накануне в Москве подтвердили 2294 новых случая COVID-19, напоминает «Свободная пресса».

