В Москве отменили мотофестиваль
22 сентября 202221:42
Мотофестиваль, запланированных в сентябре в Москве, отменен. Об этом сообщил Дептранс столицы.
Мотопарад и другие активности, которые должны были состоятся в рамках фестиваля, также отменены.
Проведение фестиваля было запланировано на 23-25 сентября. Причины отмены мероприятия в Дептрансе не уточнили.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru