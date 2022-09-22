В Москве отменили мотофестиваль

Мотофестиваль, запланированных в сентябре в Москве, отменен. Об этом сообщил Дептранс столицы.

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Мотопарад и другие активности, которые должны были состоятся в рамках фестиваля, также отменены.

Проведение фестиваля было запланировано на 23-25 сентября. Причины отмены мероприятия в Дептрансе не уточнили.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Мотоциклисты
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