В Москве отменили гонку «Лыжня России»

Московские власти приняли решение отменить проведение недели «Лыжни России» и Лыжной ретрогонки. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

«Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за аномально теплой погоды

В ведомстве указали, что мероприятия, которые ранее уже были перенесены на первую неделю марта, были окончательно отменены из-за погодных условий.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России, а лыжные гонки замыкают ТОП-10, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минспорта Калужской области
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