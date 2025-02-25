В Москве отменили гонку «Лыжня России»

В ведомстве указали, что мероприятия, которые ранее уже были перенесены на первую неделю марта, были окончательно отменены из-за погодных условий.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что футбол остаётся самым популярным видом спорта в России, а лыжные гонки замыкают ТОП-10, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

